Oroscopo del giorno 08 Febbraio 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, siete motivati a trovare soluzioni ai vostri problemi: prima di prendere una decisione cercate di parlare con il partner. Single: dovreste osare a fare il primo passo verso la persona che vi interessa. Professionalmente avrete l’opportunità di chiarire alcuni malintesi e questo vi permetterà di concentrarvi sulle attività importanti. Per quanto riguarda la salute, il Sole porta buone energie per tutti voi, tuttavia, coloro che hanno qualche problema al momento dovrebbero cercare di passare un po’ di tempo in mezzo alla natura per sentirsi meglio.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. In coppia sarete finalmente in grado di affrontare alcuni discorsi più delicati: è essenziale parlare con il partner per chiarire i vostri punti di disaccordo. I single dovrebbero prestare più attenzione a ciò che dicono: siate più raffinati se volete avvicinarvi ad una persona. Professionalmente, la comunicazione sarà il vostro punto forte: se parteciperete ad una riunione, il pubblico ne rimarrà affascinato. Per quanto riguarda la salute, concedetevi qualche momento di relax per mantenere l’energia anche nei prossimi giorni.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, il giorno offre la possibilità di migliorare la situazione attuale: esprimere i vostri sentimenti vi assicurerà una serata molto romantica. Professionalmente, coloro che cercano un lavoro saranno determinati a cambiare la situazione attuale e dovrebbero ottenere ottimi risultati. Per gli altri, la giornata sarà piacevole, senza problemi particolari. Per quanto riguarda la salute, Nettuno e Saturno generalmente infondono energie positive: sta a voi sapere come conservarli e usarli saggiamente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste cercare di tenere conto anche dei desideri e delle aspettative del partner: questo atteggiamento vi farà guadagnare fiducia e rispetto. I single dovrebbero essere più aperti mentalmente per non chiudere porte potenzialmente interessanti. Professionalmente, la situazione attuale vi sta stancando e la motivazione sta diminuendo giorno dopo giorno: è necessario un cambiamento se volete ritrovare il vostro entusiasmo. Per quanto riguarda la salute, vi prendete sempre cura di voi stessi ed oggi deciderete di fermare alcuni eccessi o alcune abitudini alimentari dannose.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia guarderete la vostra situazione con un occhio più ottimista: il partner è presente e questo vi fa sentire bene. Single: grazie alla vostra apertura mentale riuscirete a conoscere una persona molto interessante. Professionalmente, se pensate ad un possibile cambio di direzione, questa configurazione planetaria porta a buone intuizioni. Spetta a voi interpretare il tutto nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la salute vi sentirete più sereni: la mente sembra essersi liberata da alcune preoccupazioni ed il vostro umore ne trarrà beneficio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. A livello sentimentale, sia le coppie che i single saranno ricompensati per la loro pazienza ed il partner o l’eletto del vostro cuore vi sorprenderà piacevolmente: bella giornata per tutti voi. A lavoro dovreste essere diplomatici: non fidatevi delle persone al punto di svelare i dettagli della vostra vita privata perché c’è anche chi è senza scrupoli nel vostro ambiente professionale. Per quanto riguarda la salute, alcuni problemi ricorrenti potrebbero risvegliarsi: non trascurate i segnali che il corpo continua a mandarvi.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in congiunzione con Urano nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, anche se alcuni eventi negativi attraversano il vostro cammino, riuscirete a superarli facilmente: insieme al partner siete in grado di conservare tutto ciò che avete costruito fino adesso. Single: gli incontri che avverranno sotto questa influenza planetaria promettono molto bene. Professionalmente, anche se sentirete la necessità di agire per garantirvi un futuro sicuro, c’è bisogno di misura e coerenza nelle azioni. Per quanto riguarda la salute, il morale sarà influenzato dalla posizione astrale: non lasciatevi trascinare dalla nostalgia, piuttosto cercate di imparare dai vostri errori.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, le Stelle vi aiuteranno a passare i vostri messaggi con sottigliezza. Sia le coppie che i single, dovrebbero approfittarne per esprimere i loro sentimenti: troverete le parole giuste per incantare il partner o l’eletto del vostro cuore. Professionalmente, il momento è molto favorevole per coloro che lavorano in ambienti dove l’eloquenza è importante, come insegnanti o commercianti; per gli altri la giornata sarà tranquilla. Per quanto riguarda la salute sarebbe opportuno pensare un po’ di più a se stessi ed ascoltare il proprio corpo.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno e genera ipersensibilità. In coppia vi sarà difficile esternare le vostre emozioni per paura della reazione del partner. Single: la discrezione e la modestia vi rendono troppo enigmatici, cercate di esprimere i vostri pensieri apertamente. Professionalmente, dovreste lasciarvi guidare dall’intuizione: avere fiducia in se stessi vi aiuterà a prendere le giuste decisioni al momento opportuno. Per quanto riguarda la salute avete bisogno di trovare delle attività rilassanti per alleviare lo stress e tonificare il corpo.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, questo aspetto astrale non promette nulla di buono, tuttavia, non preoccupatevi: è solo un momento passeggero. In coppia dovreste cercare di mantenere la calma ed agire in modo diplomatico. I single potrebbero godersi i rapporti attuali che però sono effimeri: la scelta è vostra. A lavoro dovreste dimostrare ciò di cui siete capaci e riconoscere i vostri errori: guadagnerete un po’ di rispetto in più. Per quanto riguarda la salute, potreste avvertire disturbi al livello digestivo: prestate più attenzione all’alimentazione e riposatevi a dovere.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia sentite la mancanza di passione: cercate di fare qualche sforzo per avvicinarvi al partner prima che la situazione diventi irreparabile. Per i single, l’aspetto astrale non favorisce gli incontri: non preoccupatevi, presto la situazione migliorerà. Professionalmente vi manca la motivazione: cercate di concentrarvi sulle attività principali ed evitate le discussioni in contraddittorio. Per quanto riguarda la salute, lo stress ha raggiunto limiti insopportabili: non trascurate il riposo e se sarà necessario chiedete il parere ad uno specialista.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in sestile con Urano nel vostro segno. In coppia è arrivato il momento di pensare seriamente al futuro: a seconda del caso, prenderete le giuste decisioni grazie all’influenza benefica di Urano. Per i single diventa essenziale esprimere i sentimenti se vogliono continuare un rapporto appena iniziato. Professionalmente la giornata scorre con tranquillità: approfittatene per organizzare le vostre attività. Per quanto riguarda la salute, non trascurate i segnali di debolezza e se avete un dolore persistente fissate un appuntamento con il medico.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.