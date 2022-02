Pizzaiolo di Terracina muore per covid, Alessandro Marigliani aveva 49 anni

TERRACINA – Si è spento oggi all’ospedale Spallanzani di Roma per le conseguenze del covid, Alessandro Marigliani detto Giordano, istruttore della Nazionale Italiana Pizzaioli, lavorava in una nota pizzeria di Terracina. Conosciutissimo nella città costiera, avrebbe compiuto 50 anni fra due settimane, ma non ha fatto in tempo a festeggiarli.

Alessandro non era vaccinato e per poter lavorare in pizzeria si sottoponeva costantemente a tamponi, è stato così che a metà gennaio ha scoperto di essere positivo al virus. E dal covid non ha avuto scampo. Le sue condizioni, probabilmente anche a causa di una patologia pregressa, sono andate peggiorando tanto da consigliare il ricovero in ospedale. Nonostante le cure e tutti i tentativi fatti dai sanitari che lo avevano in cura però nelle scorse ore è arrivato il decesso.

In tanti in queste ore sui social lo ricordano con il soprannome di Giordano, quello del mitico calciatore biancoceleste, che si portava dietro fin da ragazzo, appassionato com’era della sua squadra, la Lazio.