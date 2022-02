Un nuovo disco per Ariete, l’artista di Anzio allo “Specchio”

LATINA – Sta per uscire il nuovo disco e anche il primo album di Ariete. Si chiama “Specchio” e in vista della data, la giovanissima artista di Anzio è stata intervistata sul Sette del Corriere della Sera che le dedica anche la copertina. In un confronto tutto da leggere con la grande fotografa siciliana Letizia Battaglia, oggi 87 anni, le due raccontano lotte, amori, paure di due generazioni.

Intanto Specchio (Bomba Dischi) uscirà il prossimo 25 febbraio, proponendo un’ Ariete dal look diverso, più sofisticato. Lei al Corriere spiega così il perché del titolo: “In molti si rivedono in quello che scrivo. E’ uno dei motivi per cui il nuovo album si chiama Specchio: io sono uno specchio per gli altri e oggi, quando mi guardo allo specchio sono felice“.

Sul profilo Instagram @iosonoariete la truck list dell’album e tra i tanti commenti quello di Rkomi, altro idolo delle nuove generazioni, che le scrive: “Daje principessa”.