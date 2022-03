Benacquista Assicurazioni Basket Latina vince di misura contro San Severo

Nella sfida disputata al PalaBianchini tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e l’Allianz Pazienza San Severo c’è stato un turbinio di emozioni. Una gara difficile, giocata sul filo dell’equilibrio e decisa a fil di sirena tra due compagini che si sono affrontate a viso aperto.

La forza del gruppo nerazzurro si è vista nettamente in questo sabato sera all’insegna del basket, l’assenza di un giocatore importante come Jackson ha necessariamente reso la gara ancora più complicata per i ragazzi di Coach Gramenzi, che sono stati però molto bravi nel rimanere concentrati, nel continuare a combattere in un match in cui hanno sofferto fino alla fine, ma dal quale sono usciti vittoriosi e con due punti in più in classifica. La sfida è terminata 79-78.

Altra forza determinante la si è vista sugli spalti, dove i tifosi nerazzurri non hanno mai smesso di sostenere e incitare la squadra. Un PalaBianchini partecipe, caloroso, vibrante, questo lo spettacolo che si è potuto ammirare nel recupero di questa ventunesima giornata di campionato.

Squadra e tifosi: binomio vincente!