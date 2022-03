“Donne, una rete per uscire dalla violenza”. Convegno a Latina

LATINA – Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, in collaborazione con Soroptimist International Club di Latina, ha organizzato per il 9 marzo con inizio alle 10, nella sala grande della Curia Vescovile di Latina, una conferenza dal titolo “Donne, una Rete per uscire dalla violenza”, per fare il punto sugli strumenti messi in campo sul territorio per prevenire e contrastare la violenza di genere, ma anche per sostenere le donne accompagnandole nel percorso di denuncia, uscita dalla violenza e di reinserimento sociale e lavorativo.

L’evento che sarà introdotto dai saluti del colonnello Lorenzo D’Aloia, comandante provinciale dei Carabinieri e della presidente del Soroptimist, Celina Mattei, e sarà un modo per raccontare anche ai più giovani la rete antiviolenza che ogni giorno opera sul territorio provinciale di Latina e le figure che ne fanno parte.

La conferenza si potrà seguire sul canale 12 Lazio Tv e in streaming su streaminglaziotv.it . Una rappresentanza degli studenti di tutti gli istituti superiori di Latina assisterà in presenza.