Giornata della Donna, la Asl organizza “La cultura del rispetto contro la violenza di genere”

LATINA – La Asl di Latina in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, ha organizzato il convegno dal titolo “Community Care: La Cultura del rispetto contro la violenza di genere” che si terrà dalle 09 alle 13 di martedì 8 marzo, nella Sala Conferenze del Ce.R.S.I.Te.S nella sede del Polo di Latina della Sapienza in Viale XXIV maggio.

Dopo il saluto delle istituzioni, del Prefetto di Latina Maurizio Falco, del Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Latina Giuseppe De Falco, del Questore Michele Spina e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina Col. Lorenzo D’Aloia, la direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli darà la parola al Vescovo Mariano Crociata che parlerà della realtà dei “Consultori diocesani come case di umanità nel contrasto alla violenza di genere”.

Quindi, alle 10.15 prenderà il via la Tavola Rotonda dal titolo “Sviluppo delle relazioni e costruzione di progetti condivisi tra i servizi della rete provinciale, per le iniziative a contrasto della violenza di genere” moderata dalla direttrice della Uoc Professioni Sanitarie Roberta Biaggi. Si parlerà dell’Applicazione dei Protocolli di assistenza nel Pronto soccorso: presentazione dei dati ASL Latina con la direttrice della UOC di Pronto soccorso di Latina, Rita Dal Piaz; delle Attività servizi territoriali ASL Latina per il contrasto alla violenza sulle donne con il Direttore Dip.to funzionale distrettuale ASL Latina, Belardino Rossi. E ancora si affronteranno i temi “Dalla segnalazione di sospetto abuso e/o maltrattamento alle ripercussioni sullo sviluppo del minore: la risposta dei Servizi e le prospettive future” con la Neuropsichiatra infantile Elena Vittori e la Psicologa Marianna Totani della ASL Latina.

L’assistente sociale Lorenzo Forte relazionerà poi su ” L’integrazione dei servizi d’aiuto per il contrasto alla volenza di genere”; si parlerà degli Interventi per intercettare abusi o violenze e management assistenziale nei servizi per la salute della donna con la responsabile ostetrica del Percorso Nascita e Assistenza Consultoriale Giovanna Rossi, di Interventi educativi a favore del rispetto di genere con la Dirigente Liceo Istituto A. Manzoni Latina – Paola Di Veroli; della Rete per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e domestica, un servizio per la comunità” con la Presidente Centro donna Lilith di Latina, Francesca Innocenti.

Il Codice rosso e lo stato dell’arte nell’attuazione della normativa in provincia di Latina sarà affrontato prima delle conclusioni dal Procuratore Aggiunto e Coordinatore Codice rosso della Procura della Repubblica di Latina, Carlo Lasperanza.

Alle 13, le conclusioni.