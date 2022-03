Incontro sulla sostenibilità: Zampaglione suona alla Sapienza

Lunedì 14 marzo 2022 alle ore 15.30, presso l’Aula magna del Rettorato, si terrà un incontro sulla sostenibilità dal titolo “Questa Terra bellissima: parole e musica dell’energia“, con la partecipazione di Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino. L’iniziativa intende promuovere l’idea di bene comune in relazione all’avvento delle fonti rinnovabili e delle comunità energetiche, per proteggere le generazioni future favorendo la ridistribuzione della ricchezza e contrastarne la concentrazione. In particolare, i contributi saranno focalizzati nel sottolineare le interazioni tra energia, economia, società e cultura, traendo suggestioni dalla musica.

L’appuntamento, aperto dai saluti istituzionali della rettrice Antonella Polimeni e dall’introduzione del prorettore alla Sostenibilità Livio de Santoli, prevede approfondimenti alternati a intermezzi musicali tematici; in conclusione ci sarà uno spazio dedicato al dibattito aperto agli studenti.

L’incontro si potrà seguire in diretta streaming sul canale YouTube Sapienza. La prenotazione si può effettuare al link indicato. Per maggiori informazioni rivolgersi a rus.sapienza@uniroma1.it .