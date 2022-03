Incidente in Via della Stazione, un fascicolo sulla morte di Clarissa Trombin

LATINA – La Chiesuola è in lutto per Clarissa Trombin la studentessa universitaria di 20 anni che si è spenta ieri mattina all’ospedale Goretti dopo un tentativo disperato da parte dei medici di operarla. Non c’è stato nulla da fare, troppo violento l’impatto per lei che era seduta sul sedile passeggero di una Y finita fuori strada su Via della Stazione a Latina Scalo.

Ferito, ma fuori pericolo Viktor, il ragazzo alla guida che è stato sottoposto all’alcol test risultando positivo. Per lui che ha una prognosi di trenta giorni è scattata la denuncia per omicidio stradale come previsto dal codice della strada.

Clarissa che si era diplomata al Liceo Manzoni di Latina, era iscritta all’università, ma come molti ragazzi cercava di guadagnare qualcosa per essere più autonoma e per questo lavorava in un pub a Latina. E’ proprio dal locale – secondo quanto appurato – che i due si erano mossi al termine del turno per riaccompagnare insieme un amico. Poi la ragazza avrebbe recuperato la sua auto e sarebbe tornata in Via Quartaccio dove viveva con la famiglia.

Nel fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica confluirà l’informativa della polizia stradale di Aprilia che ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. L’ipotesi è che abbiano contribuito alla tragedia anche alcune concause: le condizioni non ottimali della strada in alcuni punti dissestata per le radici dei pini e la velocità alla quale il mezzo viaggiava.