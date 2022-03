Pontinia, arrestati un uomo e una donna con due chili di droga

PONTINIA – Due spacciatori sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Latina che li ha sorpresi con due chili di droga, tra marijuana e hashish. E’ accaduto nel corso di indagini sulla probabile presenza, all’interno di un’ abitazione a Pontina, di armi ed esplosivi. E’ stato nel corso della successiva perquisizione scattata nella casa che è stato trovato lo stupefacente.

Un accertamento non facile quello compiuto dagli agenti. Il proprietario dell’abitazione, pregiudicato con precedenti polizia anche per violazioni in materia di sostanze stupefacenti, infatti si opponeva al loro ingresso all’interno dell’appartamento e dava in escandescenza urlando, buttando all’aria suppellettili. Un tentativo di occupare gli operatori di polizia per agevolare la fuga della compagna che approfittando del momento recuperava gli oggetti personali e provava a fuggire raggiungendo a piedi la statale Pontina.

Trovata poco dopo, la donna è stata bloccata dagli agenti della Squadra Mobile che intanto nella perquisizione domiciliare trovavano la marijuana e l’ hashish. I due, identificati, sono stati poi arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente oltre che di violenza a pubblico ufficiale. Si trovano ora agli arresti domiciliari.