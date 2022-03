Guerra in Ucraina, il sistema sanitario del Lazio in massima allerta

IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE È IN STATO DI MASSIMA ALLERTA ED È STATO INNALZATO IL LIVELLO DI CYBERSICUREZZA. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato dal momento che le aziende sanitarie e ospedaliere, “probabilmente in virtù degli aiuti umanitari che si stanno ponendo in essere” sono state individuate un obiettivo sensibile.

E’ stata l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza a diramare l’alert con il quale si sottolinea che gli attacchi hacker sono da considerare attacchi di guerra a tutti gli effetti.

“Il Sistema sanitario regionale del Lazio – ha detto D’Amato – è in stato di massima allerta. E’ stato attivato il monitoraggio in tempo reale dei sistemi di sicurezza. Massima attenzione alla posta elettronica, all’antivirus, ai siti esposti verso l’esterno…. e la recente grave crisi ucraina richiede a tutte le istituzioni e agli obiettivi sensibili, quali anche le aziende e le strutture sanitarie, di prestare massima attenzione e di monitorare in tempo reale i sistemi di sicurezza informatica per scongiurare possibili attacchi informatici”.