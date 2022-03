Pd, composto l’esecutivo provinciale del Partito

Lo scorso lunedì, durante la prima seduta della Direzione Provinciale del PD, è stato nominato l’Esecutivo provinciale del partito. “L’organismo, come già anticipato durante l’assemblea congressuale, è strutturato per incarichi tematici e di lavoro e vede la presenza di giovani, dirigenti di comprovata esperienza politica ed amministrativa e figure che nel tempo hanno acquisito competenze specifiche negli ambiti assegnati – spiega il segretario Omar Sarubbo – Per alcune importanti tematiche, ad esempio la sanità, la scuola, le politiche comunitarie ed il PNRR, verranno successivamente attivati dei forum e gruppi di lavoro utili a generare politiche costruite collegialmente, anche con il contributo di professionalità esterne al PD”.

ECCO I NOMI

Omar Sarubbo – Segretario Provinciale

Aura Contarino – Vice Segretaria Provinciale

Luca Magliozzi – Vice Segretario Provinciale

Matteo Marcaccio – Presidente dell’Assemblea

UFFICIO ORGANIZZATIVO

SCACCHETTI FRANCESCO – RESPONSABILE

LECCESE ANGELO – COMUNICAZIONE

BATTISTA PAOLA – ORGANIZZAZIONE

BERNARDINI ANTONIO – TESORIERE

ESECUTIVO – INCARICHI

DE MARCHIS GIORGIO– ECONOMIA, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’

FIORAVANTE MARCO – AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI

RIETI FRANCA – UNIVERSITA’ E RICERCA

AMICI CARLA -DIRITTI E INCLUSIONE SOCIALE

VENDITTI SALVATORE – TRANSIZIONE DIGITALE

MASSOTTI ELISA – TURISMO

RASO GUGLIELMO -ASSETTO DEL TERRITORIO

TEMPESTA ROBERTO -POLITICHE AGRICOLE

CARDILLO GIANCARLO -ENTI LOCALI

IMPERIA SIMONETTA -POLITICHE PER IL LAVORO

CASSETTA CARMELA -SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE

LEONORADO MAJOCCHI -SEGRETARIO PROVINCIALE GIOVANI DEMOCRATICI

RESPONSABILE CONFERENZA PROVINCIALE DELLE DONNE – PARITÀ DI GENERE, PARI OPPORTUNITÀ, LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI.

ATTANASIO AGOSTINO – CULTURA

MAGLIUZZI CLAUDIA – BLUE ECONOMY

FORTE MARIA – FORMAZIONE POLITICA