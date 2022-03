Play off, la Primavera del Latina Calcio 1932 gioca al Francioni

LATINA – Si giocherà allo Stadio Francioni di Latina la gara dei playoff della Primavera del Latina Calcio 1932 contro il Campobasso. I nerazzurri scenderanno in campo sabato 19 marzo con fischio di inizio alle ore 14:30. In quella occasione lo Stadio sarà aperto al pubblico gratuitamente nel solo settore gradinata.ù

L’accesso sarà consentito solo per gli spettatori muniti di greenpass rafforzato e con dispositivo di protezione facciale FFP2, ricorda la società sportiva. Si tratta della gara di ritorno della Primavera nerazzurra dopo il pareggio in Molise con il risultato finale di 2 a 2. In caso di pioggia gli spettatori potranno assistere all’incontro in tribuna coperta.