Il Latina 1932 attende Francavilla. Match al Francioni alle 21

LATINA – Il Latina Calcio 1932 è atteso ad un nuovo match stasera alle 21 al Francioni dove arriverà il Francavilla. Dopo due sconfitte consecutive e un pari ad Andria, i nerazzurri sono intenzionati a tornare al successo. “Mi aspetto una partita intensa, dobbiamo sfoderare le armi che ci hanno permesso di scalare la classifica e tornare alla vittoria che manca da un po'”, dice Mister Di Donato che porterà in panchina Esposito e Amadio senza poterli utilizzare. Recuperarti gli squalificati.

“Centrare i play off per noi è come una vittoria di campionato, ma non ci dobbiamo fermare”, ha detto il tecnico del Latina.