Rapina a mano armata nella farmacia di Sezze Scalo, arrestato un 34enne

SEZZE – E’ stato identificato l’uomo che ieri, nel tardo pomeriggio, si è presentato nella farmacia di Sezze Scalo con il volto travisato da un passamontagna e degli occhiali da sole, ha afferrato una cliente puntandole la pistola alla tempia e ha chiesto l’incasso. Una volta presi i soldi è fuggito.

Sono stati i carabinieri dopo l’allarme lanciato dal farmacista ad avviare le indagini, raggiungendo immediatamente lo Scalo ferroviario dove la loro intuizione investigativa trovava conferma: un giovane, alla vista dei militari, cominciava a scappare prima lungo i binari e poi scavalcando una recinzione per proseguire la sua corsa in un terreno confinante. Raggiunto da un carabiniere, e da una pattuglia del Radiomobile, il presunto rapinatore è stato bloccato e dichiarato in arresto.

In un cespuglio i militari hanno anche trovato gli indumenti usati per travisarsi.