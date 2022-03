Sapienza e le Università del Lazio manifestano contro la guerra in Ucraina

LATINA – Il Polo Pontino della Sapienza aderirà, insieme con le Università del Lazio, all’iniziativa del 2 marzo con cui tutta la comunità universitaria dirà NO alla guerra in Ucraina, testimoniando per la pace con una manifestazione che si terrà nella Città universitaria della Sapienza Università di Roma. Alle ore 14,30 studentesse e studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo si ritroveranno insieme nello spazio antistante la statua della Minerva, uniti nei valori della convivenza pacifica tra i popoli, della democrazia e della solidarietà.

A seguire, dalle ore 15.00, si svolgerà nell’Aula magna del Palazzo del Rettorato un evento nel corso del quale alcuni docenti e studenti interverranno con approfondimenti e riflessioni sulla situazione in Ucraina e su diversi aspetti del conflitto.

“Assistiamo con sconcerto e apprensione all’evoluzione del conflitto in Ucraina e allo scenario che in queste ore si sta delineando” afferma la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni “Le università rappresentano terreno fertile per lo sviluppo e il rafforzamento delle relazioni amichevoli tra le nazioni: costruiscono ponti tra i popoli e offrono uno spazio per il confronto e il dialogo, aperto alla comprensione reciproca e alla considerazione delle opinioni altrui, fondamenta della convivenza umana. Abbiamo perciò deciso di reagire allo sgomento con gli strumenti del ragionamento, della conoscenza e della parola, promuovendo la mobilitazione pacifica della nostra comunità”.

“Le università del Lazio – dichiara il rettore Stefano Ubertini, presidente della CRUL (Conferenza dei Rettori delle Università del Lazio) – hanno accolto convintamente l’invito della Sapienza ad aderire all’iniziativa per affermare insieme il no alla guerra in Ucraina”.

Durante la giornata uno street artist di livello internazionale realizzerà un’opera nello spazio esterno al Palazzo del Rettorato.

La manifestazione potrà essere seguita anche in diretta streaming sul canale YouTube Sapienza al link https://www.youtube.com/watch?v=8BpwOy3J-I0