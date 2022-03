Latina, il flash mob degli studenti del Manzoni per la pace in Ucraina

LATINA – Gli studenti del Liceo Manzoni di Latina hanno voluto esprimere solidarietà ai cittadini Ucraini e chiedere la Pace con un flash mob che si è tenuto nel cortile della scuola di Via Magenta. Una rappresentanza dei ragazzi si è riunita in cerchio con le bandiere multicolore disponendole poi al centro a simboleggiare un sole. In tutte le scuole in questi giorni si stanno tenendo momenti di approfondimento sulla guerra, sui rapporti tra Ucraina e Russia e analizzando le possibili ragioni del drammatico conflitto.