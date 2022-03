Ucraina, che fare? Incontro a Latina con Brando Benifei e lo studente ucraino Oleh Opryshko

LATINA – Domenica 6 marzo (alle 17) nella sede delle Officine del Sapere in Via San Carlo da Sezze 18, prende il via “Locale, globale”, ciclo di incontri promosso dal Pd che comincerà dal tema più attuale, quello che sta accadendo in Ucraina in queste ore. “Ucraina, che fare?” sarà una discussione con interventi di Brando Benifei, capo delegazione Eurodeputati PD e Oleh Opryshko, MFE Latina ufficio dibattito e studente ucraino.

“Ragioneremo del mondo e inviteremo ospiti di carattere nazionale e internazionale, affiancati da personalità del nostro territorio per discutere, analizzare, capire come il globale influenzi il locale e viceversa”, spiegano gli organizzatori.

“Riportiamo la discussione su temi anche di carattere globale in città e nel Partito – afferma Leonardo Majocchi, da poco eletto Segretario del Partito Democratico – ritornare all’analisi di ciò che succede attorno a noi è fondamentale. Abbiamo bisogno di pensiero e di ragionamento. E ci tengo a ringraziare Roberto Bastevole, giovane dirigente del Partito, per aver messo su questo ciclo di eventi. Ed insieme a lui tutte le ragazze ed i ragazzi, le associazioni, le Istituzioni, che non hanno perso un attimo in questi giorni per mobilitarsi con gesti solidali per il popolo ucraino e che stanno provvedendo, come ha ben illustrato l’Assessora al Welfare e Vicesindaca Francesca Pierleoni, ad organizzare il sistema di accoglienza”.