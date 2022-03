Sette anni di Latina Bene Comune, convocato il primo Congresso

LATINA – Il Movimento civico Latina Bene Comune sta per compiere i suoi primi 7 anni (da settembre 2015 quando è stato fondato) e guarda al suo interno per una riflessione a tutto tondo, convocando la prima assemblea congressuale in programma domenica 6 marzo.

“I tempi sono maturi per avviare una profonda riflessione interna, per confrontarci e per porre nuovi obiettivi che possano condurci ad una nuova fase”, dichiara la segretaria Elettra Ortu La Barbera. Un appuntamento preceduto da alcuni tavoli tenuti dai soci di Lbc che “hanno approfondito tematiche specifiche che rimandano ai valori di LBC – spiega ancora l’ematologa che guida il movimento da dicembre del 2020 – Sono state prodotte idee, spunti, riflessioni e contenuti che verranno dibattuti in sede di assemblea. Ci tengo, quindi, a ringraziare tutti i soci e tutte le socie che si sono adoperate in questo profondo e prezioso lavoro”.

Al termine della riflessione, sarà anche rivisto lo Statuto (approvato nel 2018) attualizzandolo, in modo che tenga conto delle significative novità intervenute, tra la nuova linea politica che vede i civici interloquire oggi con un parterre decisamente ampliato, e valori di sempre, come solidarietà, inclusività e partecipazione, che ne sono la bandiera.

“I contenuti che emergeranno dall’Assemblea – conclude Elettra Ortu La Barbera – porteranno poi alla revisione del nostro statuto. Affinché il Movimento possa proseguire la sua crescita è necessario che guardi alle sue origini ed ai suoi valori identitari, e che proietti tutto questo in una visione nuova e coerente con il tempo storico che stiamo vivendo. Il civismo, che si avvia verso una vera e propria prova di maturità, sta dimostrando, a tutti i livelli, di poter essere un interlocutore prezioso e forte all’interno della dialettica politica. Il caso di LBC è emblematico: affermatosi come terza forza politica della città, ed esprimendo il Sindaco per la seconda volta attraverso la forza di una nuova coalizione, ha confermato il proprio radicamento sul territorio ed ha fornito riprova del proprio peso politico. È senza dubbio questa, la strada da perseguire”.