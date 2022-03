LBC verso la prima assemblea congressuale, parla la capogruppo

LATINA – “C’è bisogno di una nuova linea comune che si faccia interprete dei cambiamenti avvenuti, e che ci proietti in una fase di profondo e positivo rinnovamento”. Lo dice Valeria Campagna, Capogruppo di Latina Bene Comune, in vista dell’assemblea congressuale di LBC in programma per domenica 6 marzo, convocata dalla segretaria del Movimento, Elettra Ortu La Barbera. “Abbiamo avviato un vero e proprio percorso – scrive in una nota – un percorso congressuale che domenica 6 marzo vivrà una prima tappa fondamentale. I soci e le socie, che ringrazio, stanno lavorando duramente per arrivare all’appuntamento con idee, proposte e spunti volti ad avviare un rinnovamento. Ne parleremo, come sempre tutti insieme, con l’intento di tratteggiare un indirizzo che possa proiettarci al futuro con forza”.

“Mentre il mondo cambiava sotto i colpi della pandemia e della crisi economica, Latina Bene Comune ha fornito prova di grande crescita e di grande maturità – prosegue la consigliera più votata del Movimento – Le ultime elezioni amministrative hanno detto che LBC è, ancora, una forza politica importante agli occhi della città. Una città che ha premiato il lavoro svolto nella precedente consiliatura rinnovandoci la sua fiducia e confermando, in Consiglio Comunale, la rappresentanza e la rappresentatività del nostro movimento”. Tutto questo, specifica Campagna, in un contesto diverso: “La crisi in essere ci ha messo nelle condizioni di aprire un dialogo con tutte le forze politiche. Ma le differenze, specialmente quando c’è una crisi in corso, non devono rappresentare un ostacolo, ma un arricchimento. È con questo atteggiamento che abbiamo creato ponti con le altre forze politiche e, con quelle che hanno voluto accogliere il nostro invito alla collaborazione, abbiamo costruito una maggioranza di programma per il rilancio di Latina. Un passaggio in cui Latina Bene Comune, ha dimostrato di poter essere un soggetto politico maturo e preparato. È da questa convinzione, che bisogna ripartire”.

“Ripartire dai nostri valori per rispondere alle sfide del cambiamento. Ritengo opportuno – conclude – che il civismo, se vuole essere ancora protagonista e se vuole sopravvivere alle sfide del cambiamento, debba fare rete ed aprirsi ad altre realtà. Anche in questo caso l’unione, lo scambio, il confronto, fa la forza. Latina Bene Comune, in un’ottica di crescita, dovrà tenere conto anche di questo”.