Un chilo di cocaina in casa, arrestato un 46enne di Latina

LATINA – Aveva in casa un chilo di cocaina e materiale per confezionare la droga. Dopo pedinamenti e indagini i carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Davide Cappelletti, 46 anni di Latina.

I militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare, e in un marsupio chiuso in un cassetto hanno trovato il grosso quantitativo di stupefacente. La droga era suddivisa in 30 panetti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti, è stato dichiarato in stato di arresto, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa di essere portato in carcere, dove attenderà il processo per direttissima.