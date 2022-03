Una ragazza di 18 anni si toglie la vita, sconvolta la comunità di Scauri

SCAURI – Si svolgeranno oggi i funerali della ragazza di 18 anni che ieri si è tolta la vita a Scauri impiccandosi nella propria abitazione. Secondo le prime informazioni la giovane avrebbe avuto una banale lite con i propri genitori, ma poi si è chiusa in camera e l’ha fatta finita. Ieri sera gli amici e compagni di classe del liceo che frequentava, hanno tenuto una veglia per la lei, oggi si svolgeranno i funerali. Le attività scolastiche saranno sospese per consentire la partecipazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri per le indagini ma sembra che nulla facesse presagire questo gesto. Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha scritto sulle sue pagine social: “E’ un giorno molto triste per la nostra Comunità, uno di quei giorni che si porta dietro una sofferenza indicibile, un enorme sgomento, amare riflessioni, qualche lacrima, e il desiderio di stringere a se gli affetti più profondi”.