Covid, 712 nuovi positivi, 209 a Latina e nessun decesso

LATINA – Sono 712 i nuovi casi di positività al covid registrati a Latina e provincia, non ci sono stati decessi mentre salgono i ricoveri all’ospedale Goretti che nel bollettino di oggi sono Tre un quarto paziente positivo è stato trasferito a Roma . I casi sono emersi da circa 4000 tamponi per un tasso di positività di poco sotto il 18%. Latina resta sopra i 200 contagi giornalieri. Tra i dati più alti Formia e Cisterna.

I casi sono emersi ad Aprilia 76, Bassiano 1, Castelforte 3, Cisterna di Latina 42, Cori 18, Fondi 16, Formia 61, Gaeta 28, Itri 13, Latina 209, Lenola 4, Maenza 2, Minturno 41, Monte San Biagio 4, Norma 4, Pontinia 29, Priverno 21, Roccagorga 6, Rocca Massima 1, Sabaudia 20, San Felice Circeo 13, Santi Cosma e Damiano 10, Sermoneta 14, Sezze 35, Sonnino 11, Sperlonga 2, Spigno Saturnia 3, Terracina 24, Ventotene 1. I guariti sono stati 185.

Leggera ripresa della campagna vaccinale con 265 somministrazioni di cui 13 prime dosi e 19 quarte dosi.

Sul settimanale scende ancora la curva, un -13,58% nella settimana tra il 6 e il 12 aprile. I casi sono stati 5.014, in aumento invece i decessi 4 rispetto ai 2 della settimana precedente, ma in diminuzione nel mese di aprile rispetto ai mesi precedenti e sono stati 11 i nuovi ricoveri rispetto ai nove della settimana prima. In flessione i contagi nelle scuole: sono stati 1291 tra studenti e personale, il numero più elevato tra gli under 14 nelle scuole medie.