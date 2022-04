LATINA – Traffico in tilt tra la rotatoria del Piccarello e Piazza Moro a Latina per un incidente stradale che si è verificato all’altezza di via degli Ausoni dove due auto, una Mercedes e una Clio si sono scontrate violentemente. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.