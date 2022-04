Torna Caravaggio: etichetta big per il brano “Lennon”

LATINA – E’ uscito il 1 aprile “Lennon”, il nuovo singolo di Caravaggio, il primo distribuito da un’etichetta mondiale come Universal che ha pubblicato e pubblica i migliori artisti di tutto il pianeta: da Blanco e Mamhood, a Elisa, Emma e Michele Bravi, solo per citare qualche nome dall’ultimo Sanremo. “Una bella soddisfazione, un sogno che si avvera”, commenta l’artista di Latina, al secolo Andrea Gregori, apprezzato per il suo pop melodico che punta alle emozioni.

Dopo “Le cose che abbiamo amato davvero” (inserito in una compilation di Rockit), “Il cielo su Mulholland Drive” e “Le donne di Botero” (quest’ultimo 80 mila stream su Spotify in meno di 2 mesi), arriva un altro brano autobiografico che racconta la vita dell’artista tra delusioni, sogni e amori. “Avrei voluto essere John Lennon e scrivere qualcosa di importante per l’umanità” è l’attacco del pezzo (2 minuti e 56), mentre l’autore spiega: “In Lennon parlo di quel viaggio dall’adolescenza all’età adulta che tutti conosciamo, dei sogni artistici che si infrangono nell’impatto con la realtà, dell’amore, il primo, il più archetipico, e della sua assenza”.

E torna anche il personalissimo sound di Caravaggio (nome d’arte nato da un sogno): “Un indie-pop contaminato da sonorità sinth/funk/80’s”. Sembrano lontani i tempi della distonia spasmodica, la malattia che lo aveva colpito ai muscoli della laringee e dalla quale è riuscito a guarire grazie ad un percorso olistico e alla sua forza di volontà.

“Le canzoni col tempo sono diventate “i miei bambini”…vi parlo con grande emozione e orgoglio. Immagino che somigli vagamente a quel tipo di sentimento che un genitore prova davanti ai suoi pargoli”, conclude Caravaggio.