Oroscopo del giorno 28 Aprile 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in trigono con Venere nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, le coppie saranno in sintonia: i sentimenti sono forti e reciproci e godranno di ottima complicità. Single: alcuni di voi riceveranno finalmente l’attenzione che aspettavano da tempo. Professionalmente vi trovate su una buona strada ed anche se non sembra, a breve riceverete riconoscimenti meritati. Per quanto riguarda la salute, sarete in ottime condizioni, tuttavia non esagerate con i peccati di gola.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single è arrivato il tempo di reagire: o scegliete di fare qualche compromesso per la salute del vostro rapporto, o ammettete che la situazione attuale non è di vostro piacimento, procedendo su una strada diversa. A lavoro avete bisogno di trovare nuove motivazioni per non cadere in una routine troppo noiosa. Per quanto riguarda la salute, avete deciso di prendervi più cura di voi stessi e dovreste avere dei buoni risultati.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, la giornata si svolgerà sotto il segno della condivisione: riuscirete a coinvolgere il partner nelle vostre attività trascorrendo più tempo insieme. Single: sarete particolarmente selettivi nei vostri incontri e deciderete voi con chi passare il vostro tempo. A lavoro, Nettuno vi rende gentili: se sarà necessario, i vostri collaboratori saranno felici di poter contare su di voi. Per quanto riguarda la salute, dovreste provare alcune terapie naturali: riuscirete a combattere più facilmente i piccoli problemi ricorrenti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single sarà una giornata molto interessante: gli amori si svegliano poco a poco e le Stelle vi regaleranno momenti stupendi accanto al partner o al prescelto. Professionalmente, avrete un atteggiamento positivo: alcuni di voi hanno deciso di inseguire i loro sogni e faranno degli sforzi in più per una carriera conforme con le loro passioni. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete abbastanza bene, ma per evitare di esaurire le energie dovreste riposarvi un po’ di più.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, cercherete di fare tutto il possibile per godervi appieno il vostro rapporto; nutrite sentimenti sinceri e potenti e non sarete in grado di accettare nessuna superficialità. Single: avete l’influenza benefica di Urano dalla vostra parte. A lavoro sarete perspicaci e riuscirete ad evitare di cadere in certe trappole strategiche. Per quanto riguarda la salute, è il momento di risparmiare un po’ di energie e di concedervi una pausa per il relax.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in quadrato con il Sole nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata difficile: il vostro atteggiamento intransigente non sarà di grande aiuto. Cercate di comunicare di più con il partner. Single: non è la migliore delle giornate per cercare di conoscere nuove persone, tuttavia, gli incontri sono possibili. A lavoro sarete molto nervosi e non sarete in grado di rimanere obiettivi: concentratevi sul da fare per evitare i conflitti. Per quanto riguarda la salute dovreste prestare più attenzione alle necessità fisiche: cercate di riposare per allentare un po’ le tensioni.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in quadrato con il Sole nel vostro segno. In coppia dovreste affrontare qualche discussione non troppo piacevole: cercate di mantenere la calma e tutto andrà bene. Single: la maggior parte di voi non avrà voglia di pensare alla vita sentimentale. A lavoro potreste dover giustificare alcune delle vostre azioni del passato: con un po’ di concentrazione riuscirete a rimediare. Per quanto riguarda la salute, la posizione di Giove aumenta le emozioni negative: cercate consigli da una persona di fiducia per sentirvi più sereni.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata romantica: il partner sarà più affettuoso del solito e potrebbe farvi qualche bella sorpresa. I single decideranno di affrontare tutte le sfide: nuove conoscenze o progetti di vacanze di gruppo, tutto ciò che fa per loro. A lavoro gli aspetti planetari possono creare un’agitazione irragionevole: concentratevi sulle priorità e fate le cose in modo organizzato. Per quanto riguarda la salute, sotto l’influenza di Urano, non è escluso qualche guaio muscolare: rallentate un po’ il ritmo.

Amore 5/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia sarete un po’ irritabili e questo non faciliterà il dialogo con il partner: i rapporti sentimentali possono essere sani solo dal momento in cui sono equi e basati sullo scambio e sulla condivisione. Single: la mancanza di fiducia in voi stessi non sarà d’aiuto sul piano sentimentale. A lavoro sarete esitanti e non riuscirete a portare a termine definitivamente nessuna delle vostre attività, ma non preoccupatevi, domani sarà un giorno migliore. Per quanto riguarda la salute siete molto stanchi ed avete bisogno di riposo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, se avete affrontato qualche difficoltà, la giornata dovrebbe portarvi delle risposte positive. Single: è arrivato il momento di porre le domande giuste alla persona che vi interessa. Professionalmente sarete perfettamente svegli ed in sintonia con i colleghi: la vostra visibilità è ottima ed avrete l’opportunità di costruire un buon piano per il prosieguo della carriera. Per quanto riguarda la salute, dovreste sentirvi molto bene: Nettuno vi porta ottime energie.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la maggior parte di voi sentirà il bisogno di un po’ più di intimità con il partner: sta a voi trovare il tempo e Giove animerà l’atmosfera. Single: alcuni di voi vorrebbero andare un po’ oltre e sarebbe anche il momento giusto per farlo. A lavoro siete molto ragionevoli nell’esprimere le vostre idee, ma dovreste prestare un po’ di attenzione anche ai suggerimenti dei collaboratori. Per quanto riguarda la salute sarete di buon umore e non avrete nessun tipo di problema fisico.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Plutone è in sestile con il Sole nel vostro segno. In coppia, un caldo vento di primavera risveglia la vostra sensibilità: sicuramente sta per accadere qualcosa di bello nella vostra relazione. Single: siete molto fiduciosi ed avrete buone possibilità di conoscere persone affascinanti. A lavoro, se siete in attesa di notizie, dovreste avere ancora un po’ di pazienza: godetevi questa giornata tranquilla e mantenete le vostre forze per i tempi più impegnativi. Per quanto riguarda la salute sarete al top: energici, vitali e pieni di entusiasmo.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.