Giornata del Rifugiato, la lettera a Itri di Belaynesh: “Qui ho avuto una vita nuova”

ITRI – Oggi è la giornata del rifugiato e Itri la festeggia con i segni della gratitudine ricevuti dalle persone che nella cittadina aurunca hanno ricominciato a vivere. In particolare la lettera di ringraziamento di Belaynesh, arrivata a Itri con un corridoio umanitario da un campo profughi in Sudan: “Prima – scrive – avevo una vita brutta e difficile, ma da quando sono venuta qui a Itri da voi ho avuto una vita nuova. I quattro anni che ho passato con voi li ho sentiti come se fossero solo quattro giorni e li sento così … Io con voi sono nata due volte”.

Quella di Belaynesh è una delle 133 storie per altrettanti progetti di vita curati dal sistema di accoglienza SAI del Comune di Itri. “Dal 2014 insieme alla comunità condividiamo paure e speranze, gioie e delusioni, a volte lacrime, di uomini, donne e bambini che dopo un lungo viaggio, come rifugiati arrivano sul nostro territorio”.

Il Comune oggi ha voluto anche rendere pubblico il disegno di Sirak: “Durante il tempo, Itri è divenuta realmente la loro nuova casa, le nostre strade, le loro strade, le nostre scuole i loro luoghi di futuro, i nostri luoghi di comunità, palestre naturali di inclusone e condivisione”, scrive il sindaco Giovanni Agresti ringraziando cittadini enti e associazioni che hanno reso la cittadina un luogo inclusivo.