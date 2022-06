Job opportunities, successo per la prima giornata di orientamento della Latina Formazione Lavoro

LATINA – Si è conclusa la prima edizione di Job opportunities Latina, la giornata di orientamento per facilitare il contatto diretto tra persone in cerca di occupazione ed aziende in cerca di lavoratori, organizzata presso la Formazione E Lavoro, l’agenzia Formativa Della Provincia Di Latina, nell’ambito delle azioni rivolte all’orientamento al lavoro dei beneficiari del progetto P.E.R.L.A (Percorsi di Emersione Regolare del Lavoro in Agricoltura) – finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) – di cui è Capofila la Regione Lazio

Sono stati presenti l’Agenzia Spazio Lavoro per il collocamento al lavoro della Regione Lazio; le agenzie interinali Manpower Spa e TEMPI MODERNI sedi di latina e OPEN JOB sede di Aprilia; Agriturist , azienda del comparto turistico che ha portato la cargo bike per uno street food ecologico al 100% con la quale hanno offerto ai visitatori dei pasti a base di prodotti vegani; aziende di servizi e del comparto agricolo e florovivaistico, come L’Agro del kiwi S.r.l. , Floricoltura Isabella società agricola semplice, Vivaio Bonini; Autocarrozzeria Iannitti , del comparto Automotive; KAIROS per il mondo delle cooperative sociali.

Tanti i seminari e gli incontri tematici finalizzati a far incontrare aziende e persone in cerca di occupazione.

Importanti interventi da parte delle istituzioni presenti che attraverso delle riflessioni mirare hanno aperto la strada per azioni di rete e sinergie per incentivare processi di formazione ed inserimento lavorativo mirato.

Un grazie particolare all’Assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione e Personale, Claudio Di Berardino; l’Assessora all’ Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità, Enrica Onorati; Capo di Gabinetto della Prefettura di Latina D.ssa Marialanda IPPOLITO; il Vicesindaco del Comune di Latina, Assessora al Welfare e Pari Opportunità, Francesca Pierleoni; Gianluca Cecchet – Amministratore Unico Latina Formazione e Lavoro; Livio Mansutti – Direttore Generale Latina Formazione e Lavoro; Romina Papetti Project Manager Progetto Perla; Rita Saba – Coordinatore Operativo Progetto PERLA – Latina Formazione e Lavoro.