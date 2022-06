Lega Sabaudia, Gianfranco Rufa nomina Antonio Ciriello coordinatore comunale

SABAUDIA – Antonio Ciriello è stato nominato ufficialmente Coordinatore Comunale della Lega a Sabaudia. L’indicazione è giunta dal Coordinatore Provinciale della Lega Sen Gianfranco Rufa e dall’On. Claudio Durigon, coordinatore regionale . Ciriello, già protagonista della campagna elettorale dove ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione della lista della Lega, avrà il compito di proseguire il lavoro iniziato nei mesi scorsi, arrivando a un costante radicamento e rafforzamento del partito in città. Ieri sera c’è stata la prima riunione del partito di Sabaudia post elezioni. L’appuntamento, oltre ad essere stato il momento della presentazione ufficiale del nuovo coordinatore, è servito a fare una prima analisi del voto comunale, anche in vista del ballottaggio che ci sarà tra due settimane. “Sono orgoglioso di questa nomina e ringrazio l’onorevole Claudio Durigon e il sen. Rufa per la fiducia – afferma Antonio Ciriello – Il risultato delle elezioni comunali è stato un primo tassello importante, dal quale partiamo per crescere. Il mio obiettivo è quello di fare in modo che la Lega sia sempre presente in città, al fianco dei cittadini e delle loro necessità. Costruiremo passo dopo passo un partito sempre più radicato, riconoscibile e serio, che abbia la fiducia dei cittadini”.