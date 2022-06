Oroscopo del giorno 17 Giugno 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in opposizione con la Luna nel vostro segno e può accentuare i disaccordi e causare alcuni scontri sul piano sentimentale. Per evitare conflitti è consigliato non provare a convincere l’altro a qualsiasi prezzo. Siate diplomatici e fate dei compromessi! Single: il clima non è favorevole per nuovi incontri. Se avete appuntamenti è meglio rimandarli. Anche al lavoro l’opposizione lunare non vi aiuterà: preoccupazioni ricorrenti possono scatenare problemi su problemi. Per quanto riguarda la salute, non prestate attenzione alle voci fuori campo, restate lontani dai pettegolezzi e prendetevi il ​​tempo necessario per rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno ed è un periodo straordinario sul piano sentimentale. In coppia comunicate facilmente, tutto va a meraviglia. Single: non rifiutate i giochi di seduzione in questa giornata perché le possibilità di dare inizio a nuovi rapporti sono maggiori del solito. Sul piano professionale dovreste avere le giuste soddisfazioni anche se è consigliato mettere da parte l’eccessivo perfezionismo. La salute è niente male, i brutti ricordi del passato sono alle spalle.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Il Sole è in opposizione con la Luna nel vostro segno e sul piano sentimentale, l’aspetto astrale vi spinge ad essere cauti per trovare maggiori sicurezze. In coppia riuscite a trovare le soluzioni giuste, facendo attenzione ai desideri del partner. Ai single la solitudine pesa un po’: cercate di uscire di più per conoscere nuove persone. Sul piano professionale avete l’impressione che nessuno apprezzi i vostri sforzi ma probabilmente è solo un vostro pensiero: cercate di essere positivi. Non vi sentite in gran forma e il morale ne risente. In questo caso sapete cosa fare: prendervi cura di voi stessi.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Il Sole è in congiunzione con Giove nel vostro segno ed è sempre di buon auspicio per le coppie. Le relazioni si evolvono e si armonizzano. Single: se avete bisogno di sentirvi al sicuro e di iniziare una nuova relazione, Giove è dalla vostra parte. A lavoro, si annuncia un periodo di consolidamento di ciò che avete raggiunto finora. Sotto questa configurazione planetaria, dovreste sentirvi bene, Giove protegge la vostra salute. Anche se in passato avete avuto qualche mal di testa o dolori articolari, oggi vi lasceranno in pace. Tuttavia, questo non dovrebbe impedirvi di tener sotto controllo il vostro stile di vita.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno e vi motiverà a porre le domande giuste. Le coppie in difficoltà dovrebbero approfittare di questo periodo per mettere ordine alle loro discordie: coltivare il risentimento non è assolutamente la soluzione giusta. Single: se avete dei dubbi sulle vere intenzioni di una persona, è tempo di chiedere risposte. A lavoro, la giornata sarà sotto il segno della comunicazione: incontri, appuntamenti, telefonate, sarete particolarmente ispirati e riuscirete a convincere i vostri interlocutori qualunque essi siano. La salute è abbastanza buona, tuttavia, potreste avvertire alcuni disagi a livello di articolazioni.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie che i single, guarderanno la loro vita da un punto di vista più romantico: lasceranno momentaneamente la loro armatura per esprimere calorosamente i loro sentimenti. A lavoro, il Sole amplifica il vostro rigore e sarete in grado di trovare ottime soluzioni ai problemi quotidiani. Per quanto riguarda la salute, grazie all’influenza astrale benefica, sarete di buon umore e non dovreste avvertire alcun tipo di disagio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, le relazioni sono armonizzate ed i progetti stanno procedono bene per molti di voi. Se avete bisogno di sentirvi più al sicuro il vostro partner farà tutto il possibile per accontentarvi: dovrete solo aprirvi di più. Single: oggi sentite la solitudine più pesante del solito, ma con l’aiuto di Giove vi ritroverete in buona compagnia. In campo lavorativo vi sentite fortunati. Siete in un periodo di consolidamento, i vostri sforzi stanno pagando. La posizione astrale è rassicurante anche per la salute: non dovreste aver nessun tipo di inconveniente.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Il Sole è in opposizione con la Luna nel vostro segno. In coppia avrete l’opportunità di risolvere alcune difficoltà con il partner e probabilmente farete dei compromessi utili e delle discussioni tranquille. Single: in questo periodo non avete molte possibilità di raggiungere la persona che vorreste accanto a voi, ma la ruota girerà. La configurazione astrale vi offrirà l’opportunità di prendere finalmente una decisione importante. È un giorno molto favorevole sul piano professionale. Il posizionamento del Sole vi dà tanta energia che vi aiuterà ad affrontare questa giornata impegnativa. Dovreste cogliere l’occasione per fare qualche sport o esercitarvi in palestra.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno è favorevole ai sentimenti. Sia le coppie che i single saranno decisi a far andare le cose nella giusta direzione. E’ il momento di insistere sulle proprie convinzioni. La giornata sarà ricca di emozioni: alcuni rafforzeranno i loro legami, altri decideranno di far finire un rapporto, ma in un caso o nell’altro vi sentirete realizzati. A lavoro sarete particolarmente generosi e potreste decidere di dare una mano a un collaboratore che si trova in difficoltà. Buona anche la forma fisica per la maggior parte di voi: vi sentite a vostro agio e siete pieni di energia.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in opposizione con Giove nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia ci sono tensioni: fareste bene a scegliere gli argomenti giusti nelle vostre conversazioni. Non peggiorate le cose e lasciate che passi la tempesta. Le cose non migliorano per i sigle: meglio aspettare la situazione giusta prima di decidere dove fermarvi. A lavoro rischiate di avere confronti bruschi con un superiore o con uno dei vostri collaboratori. Riflettete bene prima di rovinare i rapporti, potreste pentirvene. Se avete qualche problema di salute non aspettate di arrivare al limite prima di intervenire.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sul lato sentimentale regna l’armonia e non sono escluse decisioni importanti. Per i single la giornata è favorevole ad incontri intriganti, sempre che li cerchiate e siate ben disposti ad ascoltare gli altri. Le stelle promettono un periodo di consolidamento dal punto di vista professionale, specialmente per coloro che lavorano nei settori dell’arte o della giustizia. Tutti gli altri non saranno esclusi: siete in attesa di novità importanti. La salute è buone: vi sentirete molto meglio dei giorni scorsi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia sembra che il vostro partner sia ben disposto ad accogliere le vostre proposte. Single: avrete le vostre soddisfazioni, non vi mancano gli argomenti giusti. Dal punto di vista professionale, anche se avete investito molto in aspettative e lavoro, non resterete delusi. Per quanto riguarda la salute, siete in buona forma, tuttavia, il consiglio resta sempre quello di non eccedere.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.