Podismo, a Latina torna la Notturna Olim Palus – Memorial Roberto Lazzeri

Torna protagonista del capoluogo pontino la Notturna Olim Palus – Memorial “Roberto Lazzeri”. La competizione podistica, facente parte del circuito Opes “In Corsa Libera” come tappa numero cinque, giunge quest’anno alla sua decima edizione. L’evento carattere regionale si terrà il prossimo sabato 25 giugno 2022, sotto la storica organizzazione della Olim Palus Latina del presidente Enrico Barbini. Saranno circa 9 i km da percorrere con ritrovo fissato per le ore 19 in Piazza del Popolo a Latina e partenza alle ore 21. Peculiarità dell’evento, la corsa in notturna, come il nome stesso della competizione anticipa. Il percorso asfaltato, piatto e veloce, sarà interamente chiuso al traffico. Sarà possibile testare il percorso cittadino prendendo parte alla “prova percorso” in collaborazione con Maione Store ed il programma “Da zero a dieci Km”. L’appuntamento per coloro che fossero interessati al test si terrà sabato 18 giugno, in Piazza del Popolo alle ore 7:50 del mattino. Per iscriversi invece alla gara, ci sarà tempo fino a giovedì 23 giugno e si avrà diritto al pacco gara. Non sarà invece consentito iscriversi il giorno stesso dell’evento. Il servizio di cronometraggio sarà tramite chip TDS.