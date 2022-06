Riapre la SS 156 dei Monti Lepini, dopo l’incendio nessun danno alla struttura

SEZZE – Da ieri sera la SS 156 dei Monti Lepini è aperta. Buone notizie sono arrivate dai tecnici dell’Anas, l’ente gestore della strada, dopo i controlli ai piloni del cavalcavia colpiti da un incendio che ha bruciato per ore il materiale plastico presente nel terrapieno sotto la campata utilizzato per attutire le vibrazioni. L’incendio che aveva costretto alla chiusura un tratto di circa 4 chilometri tra Sezze Scalo e Ceriara, non ha causato danni alla struttura ed è arrivato il via libera.

“Grazie al grande lavoro della Prefettura di Latina, della Polizia Stradale, dell’ANAS, della Polizia Locale del Comune di Sezze e grazie anche al lavoro delle forze dell’ordine che hanno controllato il flusso viario con grandi difficoltà logistiche e tecniche, i vertici dell’ANAS hanno stabilito che ad ore si riaprirà la 156. Un ringraziamento particolare alla Polizia Stradale che ci è stata molto vicina”, ha scritto su Fb nella serata di ieri il sindaco di Sezze Lidano Lucidi, annunciando la riapertura poi disposta.