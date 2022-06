Incendio Malagrotta, Gualtieri: “Rida di Aprilia disponibile ad accogliere quantità di rifiuti importanti”

LATINA – I danni strutturali all’impianto di Malagrotta e in particolare al Tmb2, che lavorava fino a ieri 900 tonnellate al giorno indifferenziata, porteranno i rifiuti di Roma nuovamente ad Aprilia. E’ la soluzione indicata come possibile dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, prima della riunione prevista per il pomeriggio in Prefettura a Roma dove si dovranno decidere le strategie da adottare per affrontare una situazione che si annuncia difficile.

Aprilia è una delle strade indicate. Dopo i primi accertamenti sull’impianto e la previsione che potrebbe restare fuori uso per almeno un anno a causa dei gravi danni strutturali subiti, il sindaco di Roma ha reso noto di aver parlato con la Rida di Aprilia che “ha già dato disponibilità positive per quantità importanti di rifiuti da trattare”.

Intervenendo in collegamento con l’assise capitolina per aggiornare i consiglieri sul sopralluogo all’impianto andato a fuoco, Gualtieri non ha escluso di ricorrere ai poteri commissariali conferitigli dal governo in materia di rifiuti, se questo si rendesse necessario per superare una situazione di emergenza.