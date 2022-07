A Sabaudia fine settimana di teatro con Il Parco e la Commedia

SABAUDIA – Ultimi appuntamenti di luglio per Il Parco e la commedia, la rassegna organizzata dalla Pro Loco e in corso di svolgimento nella cavea della direzione del Parco Nazionale del Circeo.

Giovedì 28 luglio, la Compagnia Le Colonne porta sul palco lo spettacolo Come nasce un capolavoro scritto e diretto da Giancarlo Loffarelli (nel video), che racconta la lunga storia del film “C’era una volta in America”, uno dei capolavori di Sergio Leone tra i più amati dal pubblico oltre che dalla critica.

Venerdì 29 alle 21 in scena la compagnia Purpurin che presenta il suo Fb forever. La commedia comica dialettale, scritta e diretta da Anna Maria Scampone, tratta un tema quanto mai attuale: il rapporto con i social, soprattutto quando sono in mano a una coppia di coniugi non più così giovane ma che vuole rimanere al passo coi tempi.

Sabato 30, alle 21.15, la compagnia AbbyLux, diretta da Gabriele Praticò, porta in scena Achattone, ovvero l’amore al tempo delle chat. Un esperimento sociale porta le due protagoniste all’interno del gioco virtuale “Chatta con Amore”, ritrovandosi a confrontarsi con una relazione sentimentale mediata da uno schermo. Gag e fraintendimenti, risate e spunti di riflessione tratteggiano l’amore cambiato dall’avvento della tecnologia.

Ultimo appuntamento della settimana – prima della pausa di quattro giorni dedicata a Musica in Blu – domenica 31 alle 21.15, la compagnia Collettivo (in)Stabile torna sul palco a cielo aperto del Parco e presenta L’arte dell’ipnosi. La commedia è ispirata ad alcuni atti unici, quasi sconosciuti di Feydeau, Courteline e Labiche della seconda metà del XIX secolo. Scritta da Claudio Dezi – anche alle musiche e alla regia – e Daniele Gatti, ripercorre la storia di una stravagante famiglia londinese che finisce nelle mani di un maggiordomo senza scrupoli pronto a utilizzare le moderne tecniche ipnotiche a proprio vantaggio, almeno fin quando nuovi personaggi non inizieranno a intralciare i suoi piani, più o meno consapevolmente.

Ogni appuntamento è a ingresso gratuito grazie al sostegno di attività produttive ed Enti.