Al Fogliano New Life il concerto con Jimmy Sax

LATINA – Dopo il tour italiano che ha registrato numerosi sold out, Jimmy Sax sbarca al Fogliano Hotel New Life per ” un evento non soltanto musicale ma culturale per valorizzare il litorale pontino”, dicono gli organizzatori.

Jimmy Sax è in questo momento probabilmente il sassofonista più famoso al mondo. Il suo è un talento germogliato sul web che si è confermato in questi ultimi 4 anni dal vivo con oltre 1000 strepitosi set, dividendo il palco con i migliori 100 dj internazionali, tra cui Bob Sinclair e grandi musicisti.

Ancora una volta Jimmy lascia che sia soprattutto la musica, in particolare il suo sax, a parlare. Lo ha fatto sinora con successi mondiali, come il brano ‘No man no cry’ (certificato oro in Italia), ‘Time’ e il suo ultimo singolo ‘Smile’.

Per ascoltare il concerto si può cenare al Vistamare, sala bistrot o poltronissima in prima fila fronte mare; accesso alla lounge zone panoramica posta sul rooftop dell’hotel a Capo Portiere con frutta fresca e Franciacorta, oppure solo ingresso all’evento. Per info 0773273418 / 3275899764