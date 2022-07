Al Nicolosi di Latina la compagnia Alibi porta in scena il reading “ventOtene”

LATINA – Venerdì 29 luglio (alle 21) la Compagnia Alibi porta in scena nel Quartiere Nicolosi di Latina (ad ingresso libero) lo spettacolo teatrale “ventOtene” del Progetto Mediazione Sociale ideato dalla Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio in collaborazione con il Comune di Latina.

Tre attori danno vita a una pluralità di voci, evocando le figure di cinque personaggi: Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, Ursula Hirshmann, Ernesto Rossi e Tina Pizzardo, tutti ancora ragazzi, pronti a passare la soglia che farà di loro protagonisti della Storia. Ventotene segna questa storia e ne è segnata.

“La nostra “Ventotene” – spiegano gli organizzatori – sta un passo prima della soglia, lì dove la metamorfosi non è ancora avvenuta e le personalità storiche sono ancora persone: abbiamo scelto di raccontarli così, come ragazzi pieni di speranze, di passioni e di un grande sogno che cresce e si alimenta mentre gli Stati europei nella carneficina della seconda guerra mondiale, perché è lì che nasce il Manifesto di Ventotene, il progetto di un’Europa libera e unita. Un’assurdità tale non sarebbe potuta germogliare che in un luogo capace di essere contemporaneamente il centro e la periferia della storia. Una storia vera che ci chiama e ci interroga, per essere riscoperta e tornare ad ispirarci”.

Nella versione reading di questo spettacolo, Walter Prete, anche autore della drammaturgia, somma in sé tutte le voci maschili, Anna Marra interpreta i personaggi femminili e Gustavo D’Aversa, il regista, conserva, come nello spettacolo originale, il ruolo del protagonista: Altiero Spinelli.