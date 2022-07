A Sermoneta per i libri di testo niente cedole basta il codice fiscale

SERMONETA – Gli uffici del Comune di Sermoneta sono al lavoro per il prossimo anno scolastico 2022/2023 e fin da ora genitori degli alunni residenti e che frequentano classi della scuola primaria, statali o paritarie possono rivolgersi alle cartolibrerie accreditate per la fornitura dei libri di testo.

“Ormai da anni il Comune ha dismesso le cedole librarie – si legge in una nota dell’Ente guidato dalla sindaca Giuseppina Giovannoli – i genitori potranno liberamente scegliere, tra quelle che hanno chiesto di aderire alla convenzione con il Comune, a quale cartolibreria rivolgersi e dovranno solamente comunicare all’esercente il codice fiscale e il nominativo dall’alunno. La cartolibreria scelta si occuperà poi di ordinare tutto il materiale librario spettante all’alunno. La fornitura dovrà essere richiesta interamente solo a una cartoleria”.

Gli esercizi commerciali che hanno richiesto l’accreditamento e per le quali è stato attivato l’accesso alla piattaforma sono le seguenti: libreria Punto Einaudi presso il Centro Commerciale “Sermoneta Shopping Center”, La Gubbioli in piazza San Giuseppe a Latina Scalo, la libreria Incontro in via dei Monti Lepini a Latina, la libreria Tom & Jerry di piazzale dell’Ambrosia a Latina Scalo.

«Una iniziativa già sperimentata con successo, che va a semplificare e facilitare le procedure a carico delle famiglie e nel contempo rappresenta una soluzione più economica per il bilancio comunale», spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore alla Pubblica Istruzione Sonia Pecorilli.