Al Giffoni presentata Prisma la serie tv ambientata a Latina e in arrivo su Prime Video

LATINA – Ha scritto un romanzo acclamatissimo, Adorazione, ambientato tra Pontinia, Latina e Sabaudia ed è una delle sceneggiatrici giovani più apprezzate. In questi giorni, Alice Urciuolo, studi al Liceo Classico Alighieri di Latina prima della laurea, ha presentato al Giffoni Film Festival, Prisma, l’ultima serie scritta a quattro mani con Ludovico Bessegato e in arrivo su Prime Video il prossimo autunno.

L’ evento il 26 luglio per raccontare i segreti della serie prodotta in Italia da Cross Productions per Amazon Studios. Si tratta di otto episodi, girati proprio in provincia di Latina con comparse locali, e racconta di un gruppo di adolescenti di Latina alle prese con le prime esperienze e la ricerca del proprio posto nel mondo. Protagonisti due gemelli, Andrea e Marco, interpretati da Mattia Carrano, e i loro amici.

Nel cast anche Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, Nico Guerzoni e il rapper LXX Blood.