Ambra Angiolini al Circeo: “Pazza di voi”

SAN FELICE CIRCEO – Ambra Angiolini al Circeo, posta una foto sul suo profilo Instagram dagli scogli della discesa a mare dell’Isola Eea, il B&B di lusso sul Promontorio e scrive: “Parti con una valigia e quando torni non basta più… da tutti i sogni che mi sono stati regalati. Pazza d’amore per voi”.

E’ cominciata così l’estate dei “famosi” sulle coste Pontine. Non solo Ambra, ma anche Ilary Blasi (per il primo anno da separata) a Sabaudia dove si è vista anche l’attrice e regista Valeria Golino, e Cristian De Sica che dopo lo spettacolo “Una serata tra amici” al Coni di Latina per la rassegna I Salotti Musicali, non ha voluto mancare una cena a Torre Paola.