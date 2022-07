Furto da Unieuro su via Epitaffio a Latina, bottino ingente

Furto questa notte nel negozio Unieuro su via Epitaffio a Latina, ignoti hanno rotto la serranda di ingresso con un’auto ariete e hanno portato via molti apparecchi elettronici, tra cellulari, tablet e smartwatch. Sul posto per i rilievi, sono intervenuti i Carabinieri della stazione Radiomobile che ora stanno anche visionando le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza e svolgendo le indagini per capire se ad agire è stata una banda specializzata. Proprio i Carabinieri chiedono a chi avesse visto qualcosa passando intorno alle 4 di questa mattina su via Epitaffio, di farsi avanti.