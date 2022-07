Fiamme nel campo rom di Al Karama, evacuato il campo. Gli ospiti trasferiti all’ex Rossi Sud

LATINA – aggiornamento – Evacuati da Al Karama vengono portati alla ex Rossi Sud sulla Via dei Monti Lepini i residenti nel campo rom di Via Monfalcone la struttura tra Borgo Montello e Borgo Bainsizza invasa da un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco per domare il rogo che a tratti riprende vigore alimentato dal vento.

Una situazione di emergenza che riguarda circa 120 persone e che ha coinvolto anche alcuni bambini, ci sono stati malori tra i residenti che preoccupati di perdere tutto sono entrate nel campo per recuperare i propri averi mentre il fuoco era attivo e un denso fumo invadeva l’intera area e le abitazioni.

Chiesto l’ausilio della protezione civile che sta portando alla ex Rossi Sud le brande per affrontare la prima notte e della Caritas che porterà i pasti.

Come si procede, lo abbiamo chiesto all’assessora al welfare Francesca Pierloni

Sul posto il sindaco Damiano Coletta e l’assessora al Welfare Francesca Pierleoni per la gestione dell’emergenza. “Dobbiamo trovare una soluzione per circa 150 persone”, ha spiegato a caldo la vicesindaca.

