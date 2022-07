Covid, 1007 positivi e un altro decesso

LATINA – Sono 1007 i nuovi casi positivi registrati a Latina e provincia, non ci sono stati nuovi ricoveri al Goretti dove si è registrato invece un altro decesso, quello di una paziente anziana di Latina. Il totale dei morti per covid in provincia di Latina da inizio pandemia ad oggi sale a 876. Anche oggi lunghe file nelle farmacie per effettuare i tamponi.

Il totale dei casi è emerso da poco più di 3600 tamponi per un tasso di positività sceso al 30%. A Latina il numero più alto con 287 nuovi positivi, tutti sotto i 100 gli altri comuni.

Ha parlato di una timida frenata nei contagi l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato: “Attendiamo il consolidamenti del dato”. Anche il dato provinciale, nonostante l’elevato numero di casi registrato nella settimana appena terminata, appare in progressiva discesa, il picco si è registrato martedì con 1625, poi 1545 mercoledì, due giornate sopra i 1400 giovedì e venerdì, poi sabato 1300.

Intanto il totale dei pontini risultati positivi al virus, tracciati dalla Asl di Latina, è prossimo ai 200mila (184849).