Latina, minaccia i passanti con un coltello, bloccato dalla polizia e arrestato dai carabinieri.

LATINA – Paura ieri sera in piazza della Libertà a Latina dove un giovane brandendo un coltello ha minacciato le persone che incontrava. Sono state le urla di un giovanissimo, in parco Falcone Borsellino, a richiamare l’attenzione dei presenti. Il ragazzo era in fuga e chiedeva aiuto ai passanti inseguito da un uomo che, armato, pronunciava frasi senza senso. Con il coltello, l’uomo ha poi minacciato altre persone, tutte quelle che incontrava sul suo cammino scatenando il panico. Alcuni ragazzini hanno cercato rifugio nei locali della zona ed è scattata la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine.

Sul posto tre pattuglie della Squadra Volante della polizia e i carabinieri: il giovane è stato bloccato nei pressi delle panchine di piazza della Libertà, disarmato e arrestato. Si tratta di un cittadino romeno. Questa mattina per lui il processo per direttissima in Tribunale.