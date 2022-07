Latina Scalo, brandisce una pistola (a salve) in piazzale dell’Ambrosia arriva la polizia e lui reagisce

LATINA – Paura nella notte a Latina Scalo dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza in Piazzale dell’Ambrosia di un giovane che brandiva una pistola mentre era in compagnia di un’altra persona. Sul posto dopo la chiamata alla centrale operativa della Questura sono intervenute due pattuglie della Volante che hanno individuato l’individuo e lo hanno disarmato. Lui ha reagito e aiutato dall’amico, forse anche nel tentativo di dileguarsi per evitare il controllo, ha opposto resistenza, colpendo i poliziotti.

Nel corso della perquisizione personale, su uno dei due fermati, è stato trovato anche un caricatore e un colpo a salve, mentre in un’aiuola poco distante gli operatori di polizia trovavano la scatola dell’arma con all’interno 46 munizioni 8mm a salve. I successivi accertamenti sull’arma hanno poi consentito di verificare che la stessa era una pistola a salve.

I due, entrambi 24enni e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.