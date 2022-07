Pericolo incendi, le visite turistiche a Santo Stefano riprenderanno fra una settimana

VENTOTENE – Le visite all’ex carcere di Santo Stefano potrebbero riprendere entro la fine della prossima settimana nelle modalità già stabilite prima dell’incendio del 28 giugno. Lo ha spiegato la gestione commissariale al termine del Tavolo Istituzionale Permanente del CIS Ventotene che si è riunito oggi per il potenziamento delle misure di prevenzione degli incendi. Su proposta della Commissaria Silvia Costa, è stato “approvato l’impegno sui fondi già stanziati per il Progetto di euro 50.000 da corrispondere al Comune di Ventotene al fine di porre in essere misure integrative a prevenzione degli incendi, che si aggiungono a quelle già esistenti e a quelle adottate dall’impresa aggiudicataria dei lavori di Messa in sicurezza, unitamente all’acquisto del pick-up con autopompa, già deliberato dalla Commissaria prefettizia Monica Perna”, si legge in una nota.

Come appare chiaro, il tema delle visite, che è all’attenzione vista la stagione turistica, è strettamente connesso all’attuazione delle misure per scongiurare emergenze e pericoli per i visitatori e per le persone impegnate nel progetto di restauro e più specificamente nel cantiere a tutela della sicurezza di tutti. Dopo il vertice che si è tenuto in prefettura il 12 luglio – sottolinea la nota – “si è valutato di autorizzare nuovamente le visite all’Isola di Santo Stefano una volta che saranno state predisposte tutte le misure integrative per la prevenzione degli incendi, condivise dalla Protezione Civile e dai Vigili del fuoco durante la riunione (riserve idriche, estintori, motopompe e altro ancora) concordate d’intesa tra la Commissaria Silvia Costa, il Prefetto Maurizio Falco e il Sindaco di Ventotene, insieme alle forze dell’ordine e alla Protezione Civile”, conclude la nota.