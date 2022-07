Over 60 e fragili, alle 20 al via alle prenotazioni

LATINA – Il Ministero della Salute in relazione alla ripresa della curva epidemica del virus Sars-Cov-2 ha esteso la platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo, o second booster, della campagna vaccinale. La “quarta dose” è ora consigliata a tutte le persone di età uguale o superiore ai 60 anni e per i soggetti fragili di età pari o superiore ai 12 anni. Per queste categorie di cittadini sarà possibile prenotare il vaccino sul sito dalle ore 20 di oggi, mercoledì 13 luglio.

Per coloro che, invece, devono ancora sottoporsi alle prime 3 dosi l’accesso presso gli hub vaccinali della Provincia è libero e senza necessità di prenotazione.

Gli orari di apertura degli hub vaccinali variano come di seguito, a partire da venerdì 15 luglio:

• Latina: :Hub Vaccinale EX Rossi Sud, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

• Formia: Hub Vaccinale Centro Commerciale Itaca, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

• Terracina: Hub vaccinale Ospedale Fiorini, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

• Fondi: Ospedale San Giovanni di Dio , dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

• Priverno: Casa della Salute, dal lunedì al sabato dalle 14 alle 20

• Aprilia: Clinica Città di Aprilia, lunedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 14.

In data 23 Luglio e il 6 Agosto sarà, inoltre, possibile, senza alcuna prenotazione, vaccinare i bambini presso l’ Hub pediatrico dell’Ospedale di Latina dalle 8 alle 14 e presso l’Hub dell’Ospedale di Formia dalle 14 alle 20.. Si ribadisce, infine, la priorità assoluta di sottoporsi al vaccino Sars-Cov-2 per tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto né il ciclo di vaccinazione primaria, né la prima dose di richiamo e si invita la popolazione più fragile a sottoporsi alla seconda dose di richiamo (second booster) così da fermare l’ondata di contagi e evitare le gravi complicanze legate all’infezione.