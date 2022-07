Libri nel Parco, a Sabaudia arriva Rita Cascella

SABAUDIA – Continua la rassegna Libri nel Parco con Rita Cascella che presenterà, lunedì 25 luglio alle ore 21:00 presso la corte comunale di Sabaudia, il suo primo romanzo “La Stirpe di Ramfis” che ha ottenuto un grande successo. Sarà intervistata dalla giornalista Licia Pastore. E’ il quinto appuntamento del cartellone promosso dall’Associazione Sabaudia Culturando.

Rita Cascella ha vissuto la sua giovinezza a Sabaudia. Laureata in Giurisprudenza, a venticinque anni ha vinto il concorso per commissario della Polizia di Stato. Ha sempre alternato incarichi operativi con ulteriori studi universitari, conseguendo anche le lauree in Archivista Paleografo e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Attualmente è vicario del questore in una provincia veneta. La Stirpe di Ramfis è il suo primo romanzo.

Il sesto appuntamento si svolgerà mercoledì 27 luglio alle ore 21:00 con Franco Brugnola che presenterà il suo libro “Manuela per le case della salute” e dialogherà con la giornalista Graziella Di

Mambro.