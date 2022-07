Reddito di cittadinanza, denunciate a Sabaudia 11 persone

SABAUDIA – Denunciati per indebita percezione del reddito di cittadinanza, stavolta sono 11 le persone scoperte dai carabinieri della Stazione di Sabaudia che ha indagato in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Latina. Un reato di cui dovranno rispondere 4 donne e 7 uomini di età compresa fra i 31 anni e i 53 anni, di origini straniere, tutti residenti a Sabaudia.

In particolare, i militari dell’Arma dei Carabinieri, incrociando dati documentali e informazioni acquisite nel corso di servizi di controllo del territorio con quelli forniti dal Comune di residenza, si sono accorti che gli undici avevano ottenuto il beneficio fornendo dichiarazioni false relative ad una residenza in Italia da 10 anni. Gli esiti dei controlli sono stati comunicati all’autorità giudiziaria e all’INPS per l’interruzione dell’elargizione del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite per un totale di 39.429,65 Euro.

“I controlli dei Carabinieri proseguiranno – avvertono dal Comando Provinciale di Latina – Colore che percepiscono indebitamente il reddito di cittadinanza non solo commettono reato, ma sviliscono la ratio dell’istituto giuridico del beneficio”.