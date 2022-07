Latina, forte tromba d’aria dopo una giornata di incendi: decine di richieste di intervento

LATINA – Una tromba d’aria si è abbattuta nella notte su Latina attraversando anche buona parte del territorio provinciale. Il vento forte era annunciato dal bollettino della protezione civile emesso nel pomeriggio di ieri, ma quello che si è verificato nel cuore della notte è stato qualcosa di più: un fenomeno improvviso e molto intenso seguito da un forte temporale che ha risvegliato il capoluogo e non solo.

Tante le chiamate per richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco per alberi e rami caduti sulle sedi stradali. Ci sono anche piante pericolanti. Il lavoro dei volontari della Protezione civile Passo Genovese Odv di Latina è cominciato da Via Massaro e proseguito a Borgo Sabotino e in Via Sabotino, poi in città in Via Calabria. In Via dei Volsci sempre nel capoluogo è crollata un’insegna sfiorando un’auto parcheggiata.

GLI INCENDI – E’ accaduto dopo un’altra giornata di incendi il più pericoloso al Lido in Via Valmontorio dove le fiamme hanno sfiorato alcune case. Nell’ormai consueto bollettino giornaliero dei vigili del co, 29 interventi oltre che nel capoluogo a Maenza, Formia, Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo, Fondi, Castelforte, Minturno, Pontinia e Sabaudia. Il bilancio più pesante a Maenza in via Carpinetana dove sono andati in fumo 10 ettari di macchia mediterranea nonostante l’Intervenuto di un Canadair VVF coordinato da un Dos vvf. A terra la squadra VF AIB di Sezze e volontari di Protezione Civile.