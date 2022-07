Sabato secondo appuntamento con il Ninfa Jazz 2022

Un altro appuntamento imperdibile, sabato prossimo, al Ninfa Jazz 2022.

Sul palco, allestito all’interno degli splendidi Giardini di Ninfa, il Trio Corrente (Fabio Torres al piano, Paulo Paulelli al contrabbasso ed Edu Ribeiro alla batteria). Un Trio d’eccezione, uno dei più rinomati gruppi di Brasilian Jazz del panorama mondiale che, nel corso del loro tour europeo estivo, farà tappa anche in provincia di Latina per un appuntamento da non perdere, grazie all’organizzazione della ENG IN MUSIC, nell’ambito della rassegna ideata dalla 52nd Jazz, il Giardino di Ninfa e la Fondazione Roffredo Caetani.

Direttamente da São Paulo i componenti del Trio Corrente sono tra i più grandi musicisti brasiliani della loro generazione; nel 2014 hanno vinto i prestigiosi Grammy Awards e Latin Grammy nella categoria Best Latin Jazz Album. Un Trio nato nel 2001 che ha al suo attivo un interessante repertorio di composizioni originali, conosciuto anche per essere interprete eccezionale dei classici dello Choro (musica strumentale brasiliana) e della musica popolare brasiliana. Una fusione colta e raffinata di modern jazz e ritmi brasiliani. Numerose le loro collaborazioni con i grandi interpreti del jazz tra cui Rosa Passos, Paquito de Riveira, l’Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo, il Quartetto d’archi della città di San Paolo. Il Trio Corrente ha al suo attivo decine di tournée in Europa, Giappone, Stati Uniti e America Latina. Un concerto unico, dunque, al quale si potrà assistere prenotando i biglietti direttamente sul sito www.boxol.it (per info 3501843609). Il biglietto del concerto costa 15 euro (2 euro di prevendita). Le persone con disabilità, e il loro accompagnatore, potranno invece assistere gratuitamente al concerto. Come ogni sabato sarà anche possibile prenotare una Full Experience, ovvero tour dei Giardini di Ninfa al tramonto e concerto. Il costo del biglietto sarà, in questo caso, di 30 euro (costo della prevendita 2 euro).