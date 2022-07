Danilo Rea torna a Latina, il concerto nei Giardini del Comune

LATINA – Secondo appuntamento quello in cartellone oggi per I Salotti Musicali Summer Festival 2022. “Uno di quelli che non hanno bisogno di tante presentazioni – sottolinea l’ideatore e organizzatore della rassegna, Alfredo Romano – Torna a trovarci un grande professionista e un amico, Danilo Rea che si esibirà nella cornice dei Giardini del Palazzo del Comune”.

L’appuntamento venerdì 8 luglio a partire dalle ore 21 con un programma che lascerà spazio alla più ampia e libera interpretazione pianistica. Alessio Campanelli ha intervistato Danilo Rea su Radio Immagine

CHI E’ – Danilo Rea è romano, ma non d’adozione. È romano perché la sua storia in musica nasce a Roma, tra le pareti di casa sua, dove l’incanto per i vecchi vinili di Modugno è più forte, già da piccolissimo, di qualsiasi divertimento: il vero gioco è suonare il piano, il vero incanto è la musica, il vero sogno è la melodia, il vero abbandono è nell’armonia.

Biglietti in vendita da Blu Ticket Centro Comm.le Latina Fiori

Info line 338 4874115 – www.isalottimusicali.it